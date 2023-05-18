село Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Широченка

Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1170Широченкова (Шировчинкова), д. каз.при оз. Кочкарном.545150194203

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Виловатовская волость
Д. Широченка. Б. госуд. Рус. Прав.3191Р. Самара107564107429376

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Борский район
57567Широченкасело53°01'с.ш.51°31'в.д.N-39-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Борский муниципальный район, Сельское поселение Гвардейцы
36612412116с Широченкасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.