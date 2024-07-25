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Фандеев Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1917

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

НП
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1917

Отец: Фандеев Павел Кузьмич

Мать: Фандеева (Гуричева) Мария Силиверстовна

Рождение ребёнка
31.05.1940

Дочь: Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна

Мать ребёнка: Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
02.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
25.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна

Смерть
1990

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