Фандеева (Гуричева) Мария Силиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1897
Дата смерти18.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1897
Отец: Гуричев Сильвестр Яковлевич
Мать: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фандеев Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
01.05.1917
Сын: Фандеев Александр Павлович
Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Варя Павловна
Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич
Смерть
18.01.1986