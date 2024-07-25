Фандеева (Гуричева) Мария Силиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фандеева (Гуричева) Мария Силиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1897

Дата смерти

18.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1897

Отец: Гуричев Сильвестр Яковлевич

Мать: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фандеев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
01.05.1917

Сын: Фандеев Александр Павлович

Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Варя Павловна

Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Фандеев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Фандеев Павел Кузьмич

Смерть
18.01.1986

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