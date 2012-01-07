Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1940
Дата смерти07.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1940
Рождение ребёнка
11.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плодистый Борис Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плодистый Борис Иванович
Смерть
07.01.2012