Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1940

Дата смерти

07.01.2012

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
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Место
Комментарий
Рождение
31.05.1940

Отец: Фандеев Александр Павлович

Мать: Фандеева (Джиквас) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плодистый Борис Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плодистый Борис Иванович

Смерть
07.01.2012

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