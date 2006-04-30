Плодистый Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлодистый Борис Иванович

Плодистый Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1940

Дата смерти

30.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1940

Отец: Плодистый Иван Емельянович

Мать: Плодистая (Близниченко) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
11.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
19.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна

Смерть
30.04.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.