Плодистый Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1940
Дата смерти30.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1940
Рождение ребёнка
11.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
19.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плодистая (Фандеева) Тамара Александровна
Смерть
30.04.2006