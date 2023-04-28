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Оболенский Дионисий Михайлович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Оболенский Михаил Андреевич

Мать: Оболенская Аделаида Петровна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
1864

Жена: Оболенская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.1865

Дочь: Рогович Аглаида Дионисьевна

Мать ребёнка: Оболенская Александра Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1867

Дочь: Языкова Екатерина Дионисьевна

Мать ребёнка: Оболенская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
04.02.1868

Дочь: Алашеева Елизавета Дионисьевна

Мать ребёнка: Оболенская Александра Михайловна

Рождение ребёнка
14.12.1874

Дочь: Шелашникова Александра Дионисьевна

Мать ребёнка: Оболенская Александра Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболенская Амалия Густавовна

Смерть
1917
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