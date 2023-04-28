Оболенский Дионисий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
27.07.1865
Дочь: Рогович Аглаида Дионисьевна
Мать ребёнка: Оболенская Александра Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1867
Дочь: Языкова Екатерина Дионисьевна
Мать ребёнка: Оболенская Александра Михайловна
Рождение ребёнка
04.02.1868
Дочь: Алашеева Елизавета Дионисьевна
Мать ребёнка: Оболенская Александра Михайловна
Рождение ребёнка
14.12.1874
Дочь: Шелашникова Александра Дионисьевна
Мать ребёнка: Оболенская Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917