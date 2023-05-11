Рогович (Оболенская) Аглаида Дионисьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогович (Оболенская) Аглаида Дионисьевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

27.07.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1865

Отец: Оболенский Дионисий Михайлович

Мать: Оболенская Александра Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
?.06.1902

Сын: Рогович Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рогович Дмитрий Дмитриевич

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
13.05.1904

Сын: Рогович Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Рогович Дмитрий Дмитриевич

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогович Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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