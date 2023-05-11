Рогович (Оболенская) Аглаида Дионисьевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1865
Рождение ребёнка
?.06.1902
Сын: Рогович Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рогович Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.05.1904
Сын: Рогович Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Рогович Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно