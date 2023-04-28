Рогович Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогович Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Стародуб, город Стародуб, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
?.06.1902

Сын: Рогович Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рогович Аглаида Дионисьевна

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Рождение ребёнка
13.05.1904

Сын: Рогович Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Рогович Аглаида Дионисьевна

Стародуб, город Стародуб, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогович Аглаида Дионисьевна

Смерть
Неизвестно
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