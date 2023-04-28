Рогович Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1902
Сын: Рогович Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Рогович Аглаида Дионисьевна
Рождение ребёнка
13.05.1904
Сын: Рогович Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Рогович Аглаида Дионисьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно