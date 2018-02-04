Алашеева (Оболенская) Елизавета Дионисьевна 04.02.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Алашеева (Оболенская) Елизавета Дионисьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.02.1868

умерла Неизвестно

Мать
Оболенская (Анненкова) Александра Михайловна1838 г.р.
Отец
Оболенский Дионисий Михайлович1844 г.р.
Супруги
Алашеев Александр СергеевичНеизвестно г.р.
Дети
Алашеева Александра Александровна20.02.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1868

Отец: Оболенский Дионисий Михайлович

Мать: Оболенская (Анненкова) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алашеев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
20.02.1901

Дочь: Алашеева Александра Александровна

Отец ребёнка: Алашеев Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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