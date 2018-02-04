Алашеева (Оболенская) Елизавета Дионисьевна
женский, родилась 04.02.1868
умерла Неизвестно
МатьОболенская (Анненкова) Александра Михайловна1838 г.р.
ОтецОболенский Дионисий Михайлович1844 г.р.
Супруги
Алашеев Александр СергеевичНеизвестно г.р.
Дети
Алашеева Александра Александровна20.02.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1901
Дочь: Алашеева Александра Александровна
Отец ребёнка: Алашеев Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно