Вольнов Герасим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Вольнов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Вольнова Настасья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Герасимова
Мать ребёнка: Вольнова Настасья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Вольнов Матвей Герасимович
Мать ребёнка: Вольнова Настасья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вольнов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Вольнова Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольнов Павел Герасимович
Мать ребёнка: Вольнова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольнова Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно