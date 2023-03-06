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Вольнов Герасим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Вольнов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Вольнова Настасья

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Герасимова

Мать ребёнка: Вольнова Настасья

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Вольнов Матвей Герасимович

Мать ребёнка: Вольнова Настасья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Вольнов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Вольнова Настасья

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольнов Павел Герасимович

Мать ребёнка: Вольнова Настасья

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольнова Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой
Место жительства
Неизвестно
Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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