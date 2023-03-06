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Вольнов Николай Герасимович

Место рождения

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область

Дата рождения

05.12.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1831

Отец: Вольнов Герасим Андреевич

Мать: Вольнова (Лисицына) Настасья Ивановна

Верхняя Баранча, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вольнов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Вольнова Анна Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольнова Анна Прохоровна

Рождение ребёнка
16.04.1854

Дочь: Вольнова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Вольнова Анна Прохоровна

Смерть
Неизвестно

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