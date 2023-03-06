Вольнов Николай Герасимович
Место рождения
Дата рождения05.12.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1831
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольнов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Вольнова Анна Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольнова Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
16.04.1854
Дочь: Вольнова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Вольнова Анна Прохоровна
Смерть
Неизвестно