Плетневъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетневъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Плетневъ Пантелей

Мать: Плетнева Аксинья Якимова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Никерова Прасковья

Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Алентьева Наталья

Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Фадеева Федосья

Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Плетневъ Иванъ

Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Плетневъ Платонъ

Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Аксинья Васильева

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