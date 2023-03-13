Плетневъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Плетневъ Пантелей
Мать: Плетнева Аксинья Якимова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Никерова Прасковья
Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Алентьева Наталья
Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Фадеева Федосья
Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Плетневъ Иванъ
Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Плетневъ Платонъ
Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно