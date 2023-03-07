Алентьева (Плетнева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлентьева (Плетнева) Наталья

Алентьева (Плетнева) Наталья

avatar

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Плетневъ Федоръ

Мать: Плетнева Аксинья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Алентьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Алентьевъ Сергей

Отец ребёнка: Алентьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Алентьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Алентьевъ Нефедъ

Отец ребёнка: Алентьевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алентьевъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close