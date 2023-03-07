Алентьева (Плетнева) Наталья
Место рождения
Дата рождения1774
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Плетневъ Федоръ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Алентьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Алентьевъ Сергей
Отец ребёнка: Алентьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Алентьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1816
Сын: Алентьевъ Нефедъ
Отец ребёнка: Алентьевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алентьевъ Иванъ