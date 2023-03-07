Плетневъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Плетневъ Федоръ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Плетнева Лукерья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Плетневъ Михаилъ
Мать ребёнка: Плетнева Лукерья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Плетнева Лукерья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Антонъ
Мать ребёнка: Плетнева Лукерья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Плетнева Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плетнева Лукерья