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Плетневъ Иванъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Плетневъ Федоръ

Мать: Плетнева Аксинья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Плетнева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Плетневъ Михаилъ

Мать ребёнка: Плетнева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Плетнева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Антонъ

Мать ребёнка: Плетнева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Плетнева Лукерья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Лукерья

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