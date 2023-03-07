Плетнева (Елистратова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Елистратовъ Сергей
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Плетневъ Иванъ
Рождение ребёнка
1800
Сын: Плетневъ Михаилъ
Отец ребёнка: Плетневъ Иванъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плетневъ Иванъ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Антонъ
Отец ребёнка: Плетневъ Иванъ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Плетневъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетневъ Иванъ