Плетневъ Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Плетневъ Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Плетневъ Никита
Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Якимова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Плетневъ Михей
Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Якимова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Плетневъ Федоръ
Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плетнева Аксинья Якимова
Смерть
1758