Плетневъ Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетневъ Пантелей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Плетневъ Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Плетневъ Никита

Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Якимова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Плетневъ Михей

Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Якимова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Плетневъ Федоръ

Мать ребёнка: Плетнева Аксинья Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Аксинья Якимова

Смерть
1758
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