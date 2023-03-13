Плетневъ Михей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Плетневъ Пантелей
Мать: Плетнева Аксинья Якимова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Плетневъ Терентей
Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Плетневъ Захаръ
Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Полушкина Агафья
Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Киселева Настасья
Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прохорова Зиновья
Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Плетневъ Иванъ
Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Плетневъ Карпъ
Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плетнева Фекла Семенова