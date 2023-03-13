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Плетневъ Михей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Плетневъ Пантелей

Мать: Плетнева Аксинья Якимова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Плетневъ Терентей

Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Плетневъ Захаръ

Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Полушкина Агафья

Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Киселева Настасья

Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прохорова Зиновья

Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Плетневъ Иванъ

Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Плетневъ Карпъ

Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Плетнева Фекла Семенова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плетнева Фекла Семенова

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