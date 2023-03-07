Мартин Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Карп Павлов
Мать: Аксинья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Сальникова Домна Мартинова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Зотов Иван Мартинов
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно