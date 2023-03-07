Мартин Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартин Карпов

Мартин Карпов

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Карп Павлов

Мать: Аксинья Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Сальникова Домна Мартинова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Зотов Иван Мартинов

Мать ребёнка: Анна Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close