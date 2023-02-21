Аксинья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Мартин Карпов

Отец ребёнка: Карп Павлов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Павлов

Смерть
Неизвестно
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