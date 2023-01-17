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Карп Павлов

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Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.
Около 1773 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Павел Васильев

Мать: Анна Яковлева

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Зот Карпов

Мать ребёнка: Катерина Карнеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Мартин Карпов

Мать ребёнка: Аксинья Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Карнеева

Смерть
1830
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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