Карп Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Павел Васильев
Мать: Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Зот Карпов
Мать ребёнка: Катерина Карнеева
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Мартин Карпов
Мать ребёнка: Аксинья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Карнеева
Смерть
1830