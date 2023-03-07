Анна Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Дарья Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Карп Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Прасковья Павлова
Отец ребёнка: Павел Васильев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Анофрей Павлов
Отец ребёнка: Павел Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Васильев
Смерть
1794