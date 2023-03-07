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Анна Яковлева

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1782 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Дарья Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Карп Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Прасковья Павлова

Отец ребёнка: Павел Васильев

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Анофрей Павлов

Отец ребёнка: Павел Васильев

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Васильев

Смерть
1794
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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