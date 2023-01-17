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Сальникова Домна Мартинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Мартин Карпов

Мать: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сальников Макарий Гуриевич

Отец ребёнка: Сальников Гур Ефимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1864 ст.

Дочь: Сальникова Анна Гуриевна

Отец ребёнка: Сальников Гур Ефимович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Гур Ефимович

Смерть
Неизвестно
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