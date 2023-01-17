Сальникова Домна Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Мартин Карпов
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сальников Макарий Гуриевич
Отец ребёнка: Сальников Гур Ефимович
Рождение ребёнка
25.07.1864 ст.
Дочь: Сальникова Анна Гуриевна
Отец ребёнка: Сальников Гур Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно