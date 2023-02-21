Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Сальникова Домна Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Карпов
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Зотов Иван Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Карпов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартин Карпов
Смерть
Неизвестно