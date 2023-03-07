Сухова (Гурентьева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухова (Гурентьева) Анна

Сухова (Гурентьева) Анна

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.02.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1875

Отец: Гурентьевъ Григорий

Мать: Гурентьева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.09.1893

Муж: Суховъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1894

Сын: Суховъ Максимъ

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1895

Сын: Суховъ Петръ

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Суховъ Сергей

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
24.07.1902

Сын: Суховъ Степанъ

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
02.12.1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1906

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Суховъ Василий

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1910

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Суховъ Петръ

село Михайловское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close