Сухова (Гурентьева) Анна
Место рождения
Дата рождения14.02.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1875
Отец: Гурентьевъ Григорий
Мать: Гурентьева Пелагея
Бракосочетание
08.09.1893
Муж: Суховъ Петръ
Рождение ребёнка
12.08.1894
Сын: Суховъ Максимъ
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Рождение ребёнка
02.10.1895
Сын: Суховъ Петръ
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
25.06.1898
Сын: Суховъ Сергей
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
24.07.1902
Сын: Суховъ Степанъ
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
02.12.1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Рождение ребёнка
16.06.1906
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Рождение ребёнка
01.01.1908
Сын: Суховъ Василий
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1910
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Суховъ Петръ
село Михайловское