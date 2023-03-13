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Суховъ Петръ
Суховъ Петръ
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
02.10.1895
Пол
Мужской
Отец
Суховъ Петръ
1872 г.р.
Мать
Сухова (Гурентьева) Анна
1875 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1895
Отец:
Суховъ Петръ
Мать:
Сухова Анна
Михайловка
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