Суховъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховъ Степанъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

24.07.1902

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1902

Отец: Суховъ Петръ

Мать: Сухова Анна

Михайловка
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