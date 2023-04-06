Гурентьева (Сошникова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурентьева (Сошникова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1854

Дата смерти

13.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1854

Отец: Сошниковъ Трофимъ

Мать: Сошникова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.05.1874

Муж: Гурентьевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1875

Дочь: Сухова Анна

Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Гурентьевъ Степанъ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий

Рождение ребёнка
01.03.1884

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Гурентьевъ Константинъ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий

Рождение ребёнка
28.07.1888

Дочь: Исаева, Жабрикова Соломония

Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1892

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.03.1914
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Порока сердца
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