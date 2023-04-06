Гурентьева (Сошникова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения01.05.1854
Дата смерти13.03.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1854
Отец: Сошниковъ Трофимъ
Мать: Сошникова Марфа
Бракосочетание
12.05.1874
Муж: Гурентьевъ Григорий
Рождение ребёнка
14.02.1875
Дочь: Сухова Анна
Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гурентьевъ Степанъ
Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий
Рождение ребёнка
01.03.1884
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий
Рождение ребёнка
28.07.1888
Дочь: Исаева, Жабрикова Соломония
Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий
Рождение ребёнка
11.07.1892
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Гурентьевъ Григорий
Смерть
13.03.1914
Причина смерти: Порока сердца