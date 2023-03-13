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Гурентьевъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Гурентьевъ Григорий

Мать: Гурентьева Пелагея

Бракосочетание
25.10.1904

Жена: Гурентьева Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1905

Дочь: Гурентьева Анна

Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1906

Дочь: Гурентьева Пелагея

Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1908

Сын: Гурентьевъ Александръ

Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1911

Сын: Гурентьевъ Семенъ

Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Гурентьева Мария

Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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