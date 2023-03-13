Гурентьевъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Гурентьевъ Григорий
Мать: Гурентьева Пелагея
Бракосочетание
25.10.1904
Жена: Гурентьева Евдокія
Рождение ребёнка
24.07.1905
Дочь: Гурентьева Анна
Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія
Рождение ребёнка
04.10.1906
Дочь: Гурентьева Пелагея
Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія
Рождение ребёнка
02.08.1908
Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія
Рождение ребёнка
23.04.1911
Сын: Гурентьевъ Семенъ
Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Гурентьева Мария
Мать ребёнка: Гурентьева Евдокія