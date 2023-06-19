Марк Трофимов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти22.06.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Трофим Афанасьевич
Мать: Пелагея Кондратова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гликерия Маркова
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Тихон Марков
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Марков
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Егор Марков
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
20.12.1834
Дочь: Настасья Маркова
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
29.04.1839
Дочь: Ирина Маркова
Мать ребёнка: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
02.07.1849
Сын: Михаил Марков
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1862
Причина смерти: простуда