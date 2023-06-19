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Марк Трофимов

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

22.06.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Трофим Афанасьевич

Мать: Пелагея Кондратова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гликерия Маркова

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Тихон Марков

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Марков

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Егор Марков

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1834

Дочь: Настасья Маркова

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1839

Дочь: Ирина Маркова

Мать ребёнка: Устинья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.07.1849

Сын: Михаил Марков

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
22.06.1862
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: простуда