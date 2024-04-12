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Иван Марков

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Марк Трофимов

Мать: Устинья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.01.1854

Жена: Наталья Спиридоновна

Рождение ребёнка
04.09.1857

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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