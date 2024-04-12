Иван Марков
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Марк Трофимов
Мать: Устинья Михайлова
Бракосочетание
10.01.1854
Жена: Наталья Спиридоновна
Рождение ребёнка
04.09.1857
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Наталья Спиридоновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно