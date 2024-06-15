Пелагея Кондратова 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Кондратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

11.09.1836

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Марк Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1802

Дочь: Праскева Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1802

Сын: Степан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1812

Сын: Никифор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1813

Сын: Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.09.1814

Дочь: Фекла Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич

Смерть
11.09.1836
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: водянкою

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