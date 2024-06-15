Пелагея Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти11.09.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Марк Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.09.1802
Дочь: Праскева Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич
Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1802
Сын: Степан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.02.1812
Сын: Никифор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.09.1813
Сын: Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.09.1814
Дочь: Фекла Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Афанасьевич
Смерть
11.09.1836
Причина смерти: водянкою