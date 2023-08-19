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Егор Марков

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

14.12.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Марк Трофимов

Мать: Устинья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
11.11.1856

Жена: Параскева Дмитриева

Рождение ребёнка
11.10.1859

Сын: Андрей Егорович

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1869

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
14.12.1871
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от воспаления