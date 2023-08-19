Егор Марков
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти14.12.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Марк Трофимов
Мать: Устинья Михайлова
Бракосочетание
11.11.1856
Жена: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
11.10.1859
Сын: Андрей Егорович
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
18.01.1869
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1871
Причина смерти: от воспаления