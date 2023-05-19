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Настасья Маркова

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.12.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1834

Отец: Марк Трофимов

Мать: Устинья Михайлова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Стефан Ильич

Отец ребёнка: Илья Андреевич

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1857

Сын: Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Илья Андреевич

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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