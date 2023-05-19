Настасья Маркова
Место рождения
Дата рождения20.12.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1834
Отец: Марк Трофимов
Мать: Устинья Михайлова
Рождение ребёнка
19.10.1857
Сын: Стефан Ильич
Отец ребёнка: Илья Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1857
Сын: Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Илья Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно