Тиханова (Жесткова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.04.1908
Дата смерти30.05.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1931
Дочь: Тихонова Римма Васильевна
Отец ребёнка: Тиханов Василий Иванович
Зеленино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.10.1938
Отец ребёнка: Тиханов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тиханов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Тиханов Василий Иванович
Смерть
30.05.1998