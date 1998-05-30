Тиханова (Жесткова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханова (Жесткова) Александра Ивановна

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Место рождения

Кочергино, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

13.04.1908

Дата смерти

30.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочергино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.11.1931

Дочь: Тихонова Римма Васильевна

Отец ребёнка: Тиханов Василий Иванович

Зеленино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.10.1938

Сын: Тихонов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Тиханов Василий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Борис Васильевич

Отец ребёнка: Тиханов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Тиханов Василий Иванович

Смерть
30.05.1998
Москва, город федерального значения Москва
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