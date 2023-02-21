Тиханов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиханов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1931

Дочь: Тихонова Римма Васильевна

Мать ребёнка: Тиханова Александра Ивановна

Зеленино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.10.1938

Сын: Тихонов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Тиханова Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Тиханова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Тиханова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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