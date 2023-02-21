Тиханов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1931
Дочь: Тихонова Римма Васильевна
Мать ребёнка: Тиханова Александра Ивановна
Зеленино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.10.1938
Мать ребёнка: Тиханова Александра Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тиханова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Тиханова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно