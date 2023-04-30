Жестков Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1908
Дочь: Тихонова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Жесткова Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
09.12.1910
Сын: Жестков Александр Иванович
Мать ребёнка: Жесткова Екатерина Максимовна
Смерть
Неизвестно