Жестков Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жестков Иван Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1908

Дочь: Тихонова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Жесткова Екатерина Максимовна

Кочергино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1910

Сын: Жестков Александр Иванович

Мать ребёнка: Жесткова Екатерина Максимовна

Кочергино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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