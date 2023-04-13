Zieg (Латц) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zieg (Латц) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Zieg Fridrich (Фридрих) (Андрей)

Отец ребёнка: Zieg Jakob

Рождение ребёнка
23.12.1914

Сын: Zieg (цих) Joseph (Иосиф)

Отец ребёнка: Zieg Jakob

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zieg Jakob (Яков)

Отец ребёнка: Zieg Jakob

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zieg Jakob

Смерть
Неизвестно
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