Zieg (Латц) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Zieg Fridrich (Фридрих) (Андрей)
Отец ребёнка: Zieg Jakob
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Zieg (цих) Joseph (Иосиф)
Отец ребёнка: Zieg Jakob
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zieg Jakob (Яков)
Отец ребёнка: Zieg Jakob
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zieg Jakob
Смерть
Неизвестно