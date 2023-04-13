Zieg (Цих) Joseph (Иосиф) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zieg (Цих) Joseph (Иосиф)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1914

Отец: Zieg Jakob

Мать: Zieg Екатерина

Рождение ребёнка
26.01.1937

Дочь: Холева Ninna (Нина) Иосифовна

Мать ребёнка: Цих Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
?.06.1941

Сын: Zieg (цых) Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Цих Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zieg Юрий Иосифович

Мать ребёнка: Цих Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цих Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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