Zieg (Цих) Joseph (Иосиф)
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1914
Отец: Zieg Jakob
Мать: Zieg Екатерина
Рождение ребёнка
26.01.1937
Дочь: Холева Ninna (Нина) Иосифовна
Мать ребёнка: Цих Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
?.06.1941
Сын: Zieg (цых) Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Цих Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zieg Юрий Иосифович
Мать ребёнка: Цих Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цих Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно