Zieg Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиZieg Jakob

Zieg Jakob

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Zieg Johann Heinrich

Мать: Zieg Anna Maria

Рождение ребёнка
1912

Сын: Zieg Fridrich (Фридрих) (Андрей)

Мать ребёнка: Zieg Екатерина

Рождение ребёнка
23.12.1914

Сын: Zieg (цих) Joseph (Иосиф)

Мать ребёнка: Zieg Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zieg Jakob (Яков)

Мать ребёнка: Zieg Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zieg Екатерина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close