Zieg Jakob
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Zieg Johann Heinrich
Мать: Zieg Anna Maria
Рождение ребёнка
1912
Сын: Zieg Fridrich (Фридрих) (Андрей)
Мать ребёнка: Zieg Екатерина
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Zieg (цих) Joseph (Иосиф)
Мать ребёнка: Zieg Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zieg Jakob (Яков)
Мать ребёнка: Zieg Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Zieg Екатерина
Смерть
Неизвестно