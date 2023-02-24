(Едяйка Кондратьевич) Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

(Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кондрат Захаров

Мать: Любава Кирданова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Из Губашева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Из Губашева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Из Губашева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Из Губашева Авдотья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Губашева Авдотья Иванова

Смерть
1785
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close