(Едяйка Кондратьевич) Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Кондрат Захаров
Мать: Любава Кирданова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Из Губашева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Из Губашева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Из Губашева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Из Губашева Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785