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Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

Мать: Из Губашева Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: В Голодяевку Акулина Степановна

Мать ребёнка: Из Кочетовки Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Из Кочетовки Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Никонор Степанов

Мать ребёнка: Из Кочетовки Акулина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Кочетовки Акулина Гавриловна

Смерть
1792
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