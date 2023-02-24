Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1781
Дочь: В Голодяевку Акулина Степановна
Мать ребёнка: Из Кочетовки Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Из Кочетовки Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Никонор Степанов
Мать ребёнка: Из Кочетовки Акулина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792