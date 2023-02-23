из Кочетовки Акулина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: В Голодяевку Акулина Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Никонор Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванович
Смерть
1793