из Кочетовки Акулина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Кочетовки Акулина Гавриловна

из Кочетовки Акулина Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: В Голодяевку Акулина Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Никонор Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванович

Смерть
1793
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