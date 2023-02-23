из Губашева Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792