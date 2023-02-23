из Губашева Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Губашева Авдотья Иванова

из Губашева Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

Смерть
1792
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