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Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

Мать: Из Губашева Авдотья Иванова

Смерть
1792
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