Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Иван Иванович
Иван Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Дата смерти
1792
Пол
Мужской
Отец
(Едяйка Кондратьевич) Кузьмин
1723 г.р.
Мать
Из Губашева Авдотья Иванова
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
(Едяйка Кондратьевич) Кузьмин
Мать:
Из Губашева Авдотья Иванова
Смерть
1792
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия