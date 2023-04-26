Любава Кирданова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любава Кирданова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Дочь: Канганка

Отец ребёнка: Кондрат Захаров

Рождение ребёнка
1723

Сын: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин

Отец ребёнка: Кондрат Захаров

Рождение ребёнка
1724

Сын: (Лазурка) Егоров

Отец ребёнка: Кондрат Захаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрат Захаров

Смерть
Неизвестно