Любава Кирданова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Канганка
Отец ребёнка: Кондрат Захаров
Рождение ребёнка
1723
Сын: (Едяйка Кондратьевич) Кузьмин
Отец ребёнка: Кондрат Захаров
Рождение ребёнка
1724
Сын: (Лазурка) Егоров
Отец ребёнка: Кондрат Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Захаров
Смерть
Неизвестно