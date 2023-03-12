Поляков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Поляков Иван Иванович
Мать: Полякова Мария
О его ветви все от ИП
Рождение ребёнка
11.07.1898
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
09.06.1899
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна
Чернево, Хорошовская волость , Московский уезд
(по старому стилю)
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Занятнова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1902
Сын: Поляков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1904
Сын: Поляков Николай
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1906
Дочь: Кемская Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна
27 июля ст. стиля
Рождение ребёнка
16.09.1908
Сын: Поляков Всеволод Сергеевич
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна
ст. стиля
Рождение ребёнка
26.04.1911
Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна
ст. стиль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918