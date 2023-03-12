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Поляков Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Поляков Иван Иванович

Мать: Полякова Мария

О его ветви все от ИП
Рождение ребёнка
11.07.1898

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1899

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна

Чернево, Хорошовская волость , Московский уезд
(по старому стилю)
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Занятнова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1902

Сын: Поляков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
28.09.1904

Сын: Поляков Николай

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна

Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1906

Дочь: Кемская Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна

27 июля ст. стиля
Рождение ребёнка
16.09.1908

Сын: Поляков Всеволод Сергеевич

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна

Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
ст. стиля
Рождение ребёнка
26.04.1911

Сын: Поляков Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Полякова Елизавета Николаевна

Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
ст. стиль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Елизавета Николаевна

Смерть
1918
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