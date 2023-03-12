Поляков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Александр Сергеевич

Поляков Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1902

Дата смерти

27.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902

Отец: Поляков Сергей Иванович

Мать: Полякова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Полякова Фаина Александровна

Рождение ребёнка
30.08.1925

Сын: Поляков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Полякова Фаина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксана Александровна

Мать ребёнка: Полякова Александра Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Александра Гавриловна

Развод
Неизвестно

Жена: Полякова Фаина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Фаина Александровна

Смерть
27.03.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close