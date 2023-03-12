Поляков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1902
Дата смерти27.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1902
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Полякова Фаина Александровна
Рождение ребёнка
30.08.1925
Сын: Поляков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Полякова Фаина Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксана Александровна
Мать ребёнка: Полякова Александра Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1972