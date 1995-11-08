Полякова (Пономарева) Фаина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1901
Дата смерти08.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.1925
Сын: Поляков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1995