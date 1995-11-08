Полякова (Пономарева) Фаина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Пономарева) Фаина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1901

Дата смерти

08.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.08.1925

Сын: Поляков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Поляков Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Александр Сергеевич

Смерть
08.11.1995
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