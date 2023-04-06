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Поляков Всеволод Сергеевич

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Место рождения

Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

16.09.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1908

Отец: Поляков Сергей Иванович

Мать: Полякова Елизавета Николаевна

Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
ст. стиля
Крещение
21.09.1908
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Метрические книги Знаменской церкви, 1908 г., с.389 | Godparents:учитель Баньковского начального училища Александр Николаевич Абрамов, Мария Александровна Покровская | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
1935

Сын: Поляков Аркадий Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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