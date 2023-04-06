Поляков Всеволод Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1908
ст. стиля
Крещение
21.09.1908
Метрические книги Знаменской церкви, 1908 г., с.389 | Godparents:учитель Баньковского начального училища Александр Николаевич Абрамов, Мария Александровна Покровская | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
1935
Сын: Поляков Аркадий Всеволодович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно