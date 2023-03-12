Кемская (Полякова) Лариса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1906
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1906
27 июля ст. стиля
Крещение
16.08.1906
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
3 авг ст стиля | Godparents:Александр Александрович Поляков, Мария Александровна Покровская | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
01.06.1926
Дочь: Шарапова Руфина Иосифовна
Отец ребёнка: Кемский Иосиф Эдмундович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996