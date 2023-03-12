Кемская (Полякова) Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемская (Полякова) Лариса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1906

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1906

Отец: Поляков Сергей Иванович

Мать: Полякова Елизавета Николаевна

27 июля ст. стиля
Крещение
16.08.1906
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
3 авг ст стиля | Godparents:Александр Александрович Поляков, Мария Александровна Покровская | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
01.06.1926

Дочь: Шарапова Руфина Иосифовна

Отец ребёнка: Кемский Иосиф Эдмундович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кемский Иосиф Эдмундович

Смерть
1996
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